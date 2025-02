VS, Schramberg und Tübingen: Darum schwankt die Qualität der Luft

1 Die Werte des Luftqualitätsindex sind auf der Seite der LUBW abzurufen. Sie zeigen im Diagramm die schlechteren Werte der vergangenen Woche – beispielsweise in Villingen-Schwenningen. Foto: Menzler

Plötzliche, teils extreme Schwankungen der Luftqualität in Baden-Württemberg vergangene Woche werfen Fragen auf: Warum ist die Qualität so schlecht? Welche Stoffe sind dafür verantwortlich? Und warum ist die Luft in Villingen-Schwenningen nur „ausreichend“, in Tübingen sogar „sehr schlecht“, während sie in Schramberg „gut“ ist?









Vergangene Woche waren die Werte der Luftqualität laut LUBW in Baden-Württemberg recht schlecht. Die Messstation in Villingen-Schwenningen zeigte gerade einmal „ausreichend“ an, in Tübingen war die Qualität sogar „sehr schlecht“. Im Gegensatz dazu zeigten die Messungen in Schramberg eine heile Welt mit „guter“ Luftqualität?