VS/Rottweil Einbrecher müssen für mehrere Jahre hinter Gitter

Die Vorgehensweise ähnelte einer Einbruchsserie in VS im August 2019, die den Angeklagten ebenfalls zur Last gelegt wurde. Das Verfahren wurde allerdings aus prozessökonomischen Gründen eingestellt, obwohl das Auto, das die Täter im Oktober benutzten, auch im August in der Nähe der Tatorte gesichtet wurde und die Handydaten, die man dort auszeichnete, auf die Angeklagten zurückgeführt werden konnten.

Alle Drei sind Ersttäter und bereits Väter. Die Untersuchungshaft, in der sie sich seit acht Monaten befinden, mache ihnen enorm zu schaffen. Besonders der 29-Jährige gab vor Gericht an, durch die Haft 20 Kilo abgenommen zu haben und an Depressionen zu leiden. Grund sei, dass er seine Familie und vor allem seine vier Kinder, die sich derzeit in Italien befinden, enorm vermisse.

Häftling wollte fliehen

"Es gab den Versuch die Haft zu verkürzen", spricht der Vorsitzende Richter Arno Hornstein den Fluchtversuch des 29-Jährigen an. Die Flucht ergriffen hatte der Familienvater nämlich im April, als ihn zwei Beamte von der JVA in Villingen zum Zahnarzt bringen wollten. Vor Gericht gab er an, er hätte sich in einer enormen Stresssituation befunden und Angst gehabt, seine Familie nie wieder sehen zu können. Die Handschellen seien nur locker angelegt gewesen, deshalb habe er ohne Probleme rausschlüpfen können. Das Auto, das der Angeklagte entwendete und es damit bis nach Rottweil schaffte, sei offen gestanden, der Schlüssel sei noch im Wagen gewesen. Einen Führerschein besitze er allerdings nicht, den habe er vor Jahren in Italien abgeben müssen, nachdem er betrunken Auto gefahren war.

Der Richter verurteilte den 22-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten, seinen Bruder zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und den 35-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Die Kammer blieb damit im unteren Bereich des in der Vereinbarung festgelegten Strafmaßes.

Zu Gute kam ihnen das Geständnis und die nicht existenten Vorstrafen. Außerdem hätten sie vor Gericht einen guten Eindruck hinterlassen. "Das ist nicht selbstverständlich am Landgericht", betonte Hornstein. Dennoch sei die kriminelle Energie in der Zeit ausgeprägt gewesen. Ungeklärt bleibt am Ende, ob die Täter einer professionellen Bande angehören oder sich doch nur spontan zu den Einbrüchen überreden ließen.