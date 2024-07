VS-Rotlichtkönig: Drei Gründe, warum die Luft für Boki wohl immer dünner wird

1 VS-Rotlichtkönig Boki und seine United Tribuns stehen im Fokus von zahlreichen Ermittlungen. Foto: dpa/Polizeiarchiv/Eich

Überaus still geworden ist es um VS-Rotlichtkönig Armin Culum, besser bekannt als „Boki“. Denn der Anführer der in Deutschland verbotenen United Tribuns hat sich zurückgezogen. Es deutet sich an, dass die Luft für ihn immer dünner wird.









Die Zeiten sind vorbei, in denen Boki frech in die Kamera grinste und sein protziges Leben in Bosnien-Herzegowina in den sozialen Netzwerken zur Schau stellte. Die Zeiten, in denen er der Welt offenbar deutlich machen wollte: Ihr könnt mir nichts. Denn aus den sozialen Medien hat er sich still und heimlich verabschiedet. Dass er auf Instagram und Co. nicht mehr zu finden ist, dürfte kein Zufall sein. Denn es gibt drei Gründe, warum die Luft für ihn wohl immer dünner wird.