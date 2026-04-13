VS reagiert auf Haushaltslage: Stadt kalkuliert Kita-Gebühren neu – so soll das neue Modell aussehen

Die Kita-Gebühren in VS sollen steigen und neu geregelt werden. Zwar soll das Modell einfacher und transparenter werden, Eltern müssen am Ende dennoch tiefer in die Tasche greifen.
Die Stadt Villingen-Schwenningen will die Kita-Gebühren erhöhen. Das hat der Gemeinderat im Zuge der Haushaltsberatungen beschlossen, auch wenn es von Seiten der SPD und der Grünen immer wieder Gegenwind gab. Wie genau diese Erhöhung aussieht, das haben Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, und Christian Maurer, Leiter des Amtes für Kindertageseinrichtungen, im Rahmen eines Pressegesprächs näher erläutert.