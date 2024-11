VS kämpft um Resonanz bei jungen Leuten: Keine Lust auf Jugendgemeinderat?

„Die junge Stimme in VS“ – diesen Slogan hat sich der Jugendgemeinderat auf die Fahne geschrieben. Dessen Mitglieder sind vielfach engagiert und rührig, aber auch ein ganzes Stückweit Einzelkämpfer. Wie ihnen eine Satzungsänderung helfen soll und was sie sonst noch so vorhaben, verrieten sie jetzt im Ausschuss für Jugend, Bildung und Soziales.