2 Leere Geschäfte – gehören in VS, leider, dazu. Foto: Eich

Nur 4,00 von zehn Punkten in der Kategorie "Immobilienmarkt" – die Abstimmung der Befragten offenbart es schonungslos: Der Wohnungsmarkt in Villingen-Schwenningen ist ein Problem – und das ist hier, kreisweit, offenbar am drängendsten.















Villingen-Schwenningen - Sprächen sie es aus, wäre der Ruf wohl so laut, dass er unüberhörbar ist. Viele Teilnehmer des großen Orts-Checks nutzen die Kommentarfunktion bei der Umfrage, um ihren Unmut über den Immobilienmarkt im Oberzentrum kundzutun. Keine andere Stadt oder Gemeinde in der Region schneidet in diesem Punkt so schlecht ab.