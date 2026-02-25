VS finanziell unter Druck: Welche Projekte müssen warten? Räte ringen um Prioritäten im Sparhaushalt

Im Zuge des Sparkurses geht es in VS auch darum, was sich die Stadt finanziell leisten kann. In den Fokus rückt das Rössle: Die Grünen wollen das Millionenprojekt verschieben.
Die Stadt Villingen-Schwenningen steht unter massivem Spardruck. Bereits kurz nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs meldete sich die Grünen-Fraktion mit scharfer Kritik zu Wort. Das Sparpaket belaste vor allem den Bildungsbereich und Familien, so der Vorwurf. Kritik übte die Fraktion auch am Investitionskurs des Oberbürgermeisters, der an Rössle, Schwimmbad und Oberem Brühl festhalte.