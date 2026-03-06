VS erhöht Parkgebühren drastisch: „Dann sind unsere Städte leer“

Die Preiserhöhung fürs Parken in VS fällt doch höher aus – sie soll bei bis zu 40 Prozent mehr liegen. Die FDP warnt, doch mildere Vorschläge scheitern an der Mehrheit.
Kurz, aber keineswegs schmerzlos wurde im Zuge der Haushaltsberatungen Villingen-Schwenningen auch um die Parkgebühren gerungen. Sowohl die SPD, als auch die Grünen hatten Änderungsvorschläge zur eigentlich ins Auge gefassten Erhöhung um 25 Prozent in der Parkzone 1 von 1,20 Euro auf 1,50 Euro und um 40 Prozent – von 60 Cent auf 1,50 Euro in der Parkzone zwei.