2 Zugeparkte Feuerwehrzufahrten, wie hier bei einem Einsatz im Juni 2019 in Villingen, können bei einem Notfall ernsthafte Folgen haben. Foto: Eich/Archiv

Die Ordnungshüter in Villingen-Schwenningen haben die Faxen dicke: Immer wieder parken Autofahrer in Feuerwehrzufahrten.















Villingen-Schwenningen - Bislang habe man bürgerfreundlich agiert, betonte Ordnungsamtsleiter Ralf Glück am Mittwoch im Gemeinderat.

im Notfall Brandgefährlich

Nun aber sei man gezwungen, durchzugreifen. In Feuerwehranfahrtszonen gelte ein absolute Halteverbot – darauf werde auch deutlich mit Schildern hingewiesen. Viele Autofahrer aber ignorieren das offenbar. Brandgefährlich, nicht nur im Brand-, sondern auch bei einem Notfall anderer Art. Zwei Vorfälle in jüngster Zeit hätten die Stadtverwaltung nun eines besseren belehrt, sie dulde das Falschparken in diesen Bereichen deshalb nicht mehr, sondern schleppe sofort ab.

In den nächsten Tagen gelte noch eine Kulanzzeit, in der betroffene Autofahrer mit einem gelben Zettel angemahnt werden, dann aber rolle der Abschleppwagen an. "Wer einen gelben Zettel an der Windschutzscheibe hat, sollte ihn lesen und künftig sein Parkverhalten ändern", rät Oberbürgermeister Jürgen Roth deshalb.