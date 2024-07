Beim VR-Talentiade-Regionalfinale Nordost in Weil der Stadt waren 15 Nachwuchssportler der LGSZ mit dabei.

Beim VR-Talentiade-Regionalfinale Nordost in Weil der Stadt waren auch 15 Jungs und Mädchen im Trikot der LG Steinlach-Zollern (LGSZ) dabei. Damit stellte die LGSZ das größte Team bei diesem Finale.

Für die Teilnahme beim Finale war es nötig, bei einem der zahlreichen VR-Talentiade-Vorentscheidungen im klassischen Dreikampf am Start gewesen zu sein. Bei den zwei Regionalfinals in Württemberg durften dann die jeweils 25 besten Jungs und Mädchen aus den Jahrgängen 2013 und 2014 aus all den Vorentscheids teilnehmen.

Eine Vorentscheidung in Mössingen

Eine dieser Vorentscheidungen veranstaltete die LG Steinlach-Zollern im Mössinger Ernwiesenstadion. Daran nahmen die Grundschulen aus Hechingen, Ofterdingen, Bästenhardt sowie die Gottfried-Rühle-Schule aus Mössingen teil. Aus diesen vier Schulen hatten sich über 30 junge Sportlerinnen und Sportler für das Regionalfinale qualifiziert.

Beim Regionalfinale mussten alle nun einen Fünfkampf absolvieren. Zum Dreikampf aus 50-Meter-Sprint, Weitsprung und Schlagballwurf kamen noch einen 40-Meter-Hürdensprint sowie 800 Meter zum Abschluss dazu. Von den LGSZ-Starterinnen und -startern konnten einige in diesen starken Starterfeldern sogar Medaillen erringen. Diese gab es für die Plätze vier bis acht. Für die drei ersten Plätze gab es VR-Pokale.

Medaillenränge und Leistungssteigerungen

Zu den Ergebnissen: Frida Müllerschön aus Ofterdingen und Louis Schäfer aus Weilheim konnten jeweils einen richtig guten vierten Platz in der Altersklasse der Zehnjährigen erringen. Weitere Medaillen holten sich Elena Craciun (W10) aus Ofterdingen und Tim Kostanzer (M11) aus Bechtoldsweiler jeweils mit Rang 5. Finnja von der Ruhr (W11) aus Hechingen verpasste auf Rang 11 die Medaillenränge ganz knapp.

Neben diesen hervorzuhebenden Platzierungen konnten drei im LGSZ-Trikot ihre Platzierung aus der Qualifikationsliste beim Regionalfinale deutlich verbessern. So verbesserte sich Nico Böhm (M10) nach einem fulminanten 800-Meter-Lauf um zwölf Plätze und kam nach Rang 24 nun auf Rang 12. Gabriel Amaro (M11) verbesserte sich um zehn Plätze auf Rang 15 und Mia Maute (W10) um sieben Plätze auf Rang 13.

Weiterhin hatten sich fürs Regionalfinale qualifiziert und den Fünfkampf erfolgreich absolviert: Philipp Klemenz (M11), Gregor Hahn (M11), Luuk Dannien (M10), Michael Badescu (M10), Ole Haug (M10) und Emma Talasi (W11). Maxi Marie Schäfer (W10) musste mit einer beim Weitsprung erlittenen Knieverletzung den Wettkampf vorzeitig aufgeben.