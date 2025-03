Die VR-Talentiade und die HSG Rottweil sichteten in der Doppelsporthalle zahlreiche Nachwuchshandballer des Jahrgangs 2014.

Die HSG Rottweil und die Volksbank organisierten zusammen einen E-Jugend-Spieltag, bei dem besonders begabte Handballerinnen und Handballer entdeckt werden sollen.

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Württemberg haben das Konzept 2001 zusammen mit den Sportfachverbänden der Sportarten Fußball, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen aufgestellt.

2009 kam Golf als 7. Sportart hinzu.

Seit 2010 finden die VR-Talentiade-Veranstaltungen auch in den benannten Sportarten in Baden und Südbaden und somit in ganz Baden Württemberg statt.

Im bereits 25. Jahr der Kooperation beginnt die Veranstaltungsreihe nun mit der erste Runde (VR-Talentiade-Sichtung). In jeder E-Jugend-Staffel der acht HVW-Bezirke ist immer ein Spieltag gleichzeitig auch eine VR-Talentiade-Veranstaltung.

Allen Grund zur Freude hat der Handball-Nachwuchs. Foto: Norbert Weber, Philip Burkhard/VR Talentiade

Geschenke und Urkunden

Alle Teilnehmer des Talenttages in Rottweil erhielten bei der Siegerehrung durch Christian Rausch Geschenke und Urkunden überreicht und hatten die Chance sich für die zweite Runde (Bezirksentscheid) zu qualifizieren.