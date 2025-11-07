VR-Erlebnis Yullbe Go: Tolle Nachricht – ein Stück Europa-Park kommt nach Rottweil

Eine aufregende Nachricht: Das VR-Erlebnis “Yullbe Go“, bekannt aus dem Europa-Park, kommt nach Rottweil.

In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich Rottweil in ein Tor zu anderen Welten. Mit „Yullbe“, einem innovativen Virtual-Reality-Erlebnis aus dem Europa-Park in Rust, können Besucher mitten in der Innenstadt in faszinierende Abenteuer eintauchen, teilt die Stadt mit. Mit der Aktion vom 29. November bis 14. Dezember möchte die Abteilung Tourismus und Stadtmarketing Impulse zur Nutzung leerstehender Flächen und zur Belebung der Innenstadt setzen.

„Mit Yullbe holen wir ein Stück Europa-Park nach Rottweil und schaffen ein Erlebnis, das Innovation, Unterhaltung und Staunen miteinander verbindet“, so Oberbürgermeister Christian Ruf.

Spaß im ehemaligen Müller-Markt

Im ehemaligen Müller-Markt-Gebäude am Friedrichsplatz 5 entstehe so für kurze Zeit ein besonderes Erlebniszentrum, das moderne Technologie mit Fantasie verbindet. Ausgestattet mit einer VR-Brille bewegen sich die Gäste frei durch virtuelle Welten und können so erleben, wie real virtuelle Realität erlebt werden kann.

Bei „Yullbe“ kann die ganze Familie die Grenzen ihrer gewohnten Realität virtuell hinter sich lassen. Besucher können mithilfe digitaler Technik in täuschend echte virtuelle Welten eintauchen und Dinge erleben, die das alltägliche Leben nicht bieten würde. Die verschiedenen Welten bieten kurze, intensive Erlebnisse von rund zehn Minuten Dauer.

Von DJ Bobo bis Phantom der Oper

Ob ein Abenteuer mit DJ BoBo, ein mystisches Erlebnis mit dem Phantom der Oper oder eine Reise ins legendäre Miniatur Wunderland – die Gäste entscheiden selbst, welches Abenteuer sie erleben möchten. Für jüngere Besucher ab etwa acht Jahren gibt es ein eigens entwickeltes Angebot mit den Europa-Park-Maskottchen Ed & Edda, das kindgerechten Spaß, Magie und Überraschungen verspricht.

Parallel zum Weihnachtsmarkt

Das YullbeE-Erlebnis findet parallel zum Rottweiler Weihnachtsmarkt statt, der vom 4. bis 14. Dezember stattfindet: „So lässt sich der Besuch des Weihnachtsmarkts ideal mit einem Abstecher in die virtuellen Welten verbinden“, so Simone Strasser vom Tourismus und Stadtmarketing.

Ticketvorverkauf startet

Am 15. November startet der Ticketvorverkauf exklusiv über die Tourist-Information, online unter www.tourismus-rottweil.de, Kosten fünf Euro, Verkauf vor Ort in der Tourist Information acht Euro.