VR-Erlebnis Yullbe Go: Tolle Nachricht – ein Stück Europa-Park kommt nach Rottweil

Eine aufregende Nachricht: Das VR-Erlebnis “Yullbe Go“, bekannt aus dem Europa-Park, kommt nach Rottweil.
In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich Rottweil in ein Tor zu anderen Welten. Mit „Yullbe“, einem innovativen Virtual-Reality-Erlebnis aus dem Europa-Park in Rust, können Besucher mitten in der Innenstadt in faszinierende Abenteuer eintauchen, teilt die Stadt mit. Mit der Aktion vom 29. November bis 14. Dezember möchte die Abteilung Tourismus und Stadtmarketing Impulse zur Nutzung leerstehender Flächen und zur Belebung der Innenstadt setzen.