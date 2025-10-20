VR-Brille ab sofort im Einsatz: Pflegeausbildung im „Emmaus“ in Oberweier wird moderner

Seit 50 Jahren gibt es das Seniorenheim Emmaus in Oberweier. Bei der Ausbildung will die Einrichtung neue Wege einschlagen – unter anderem mithilfe einer VR-Brille.
Viele Gäste sind am Wochenende im „Emmaus“ ein- und ausgegangen. Festreden hat es anlässlich des 50-jährigen Bestehen keine gegeben, für ein Wohlfühlprogramm hat Einrichtungsleiterin Jacqueline Kopp mit ihrem gesamten Team aber gesorgt. Carsten Jacknau, Vorsitzender des Evangelischen Stifts in Freiburg, erklärte: „Im Vergleich zu anderen Häusern treffen wir im ,Emmaus’ auf einen sehr rührigen Freundeskreis, der anpackt und mit Charlotte Schubnell eine Vorsitzende mit sehr viel Power und Herzblut an der Seite hat.“ Die Atmosphäre im Haus sei herzlich, was letztlich auch auf den „Spirit“ von Kopp, Cornelia Suhm (Hauswirtschaftsleitung) und Sylvia Dittrich (Pflegedienstleitung) zurückzuführen sei. Allesamt setzten sie sich mit ihrer zupackenden Art für das Haus und seine Bewohner ein. Respekt zollte er auch der hohen Anzahl von Auszubildenden, die für den Pflegeberuf der Zukunft stünden. Das „Emmaus“ ist eines der jüngsten Mitglieder im Evangelischen Stift, dafür aber eines, das kaum zu toppen sei.