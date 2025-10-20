VR-Brille ab sofort im Einsatz: Pflegeausbildung im „Emmaus“ in Oberweier wird moderner

Viele Gäste sind am Wochenende im „Emmaus“ ein- und ausgegangen. Festreden hat es anlässlich des 50-jährigen Bestehen keine gegeben, für ein Wohlfühlprogramm hat Einrichtungsleiterin Jacqueline Kopp mit ihrem gesamten Team aber gesorgt. Carsten Jacknau, Vorsitzender des Evangelischen Stifts in Freiburg, erklärte: „Im Vergleich zu anderen Häusern treffen wir im ,Emmaus’ auf einen sehr rührigen Freundeskreis, der anpackt und mit Charlotte Schubnell eine Vorsitzende mit sehr viel Power und Herzblut an der Seite hat.“ Die Atmosphäre im Haus sei herzlich, was letztlich auch auf den „Spirit“ von Kopp, Cornelia Suhm (Hauswirtschaftsleitung) und Sylvia Dittrich (Pflegedienstleitung) zurückzuführen sei. Allesamt setzten sie sich mit ihrer zupackenden Art für das Haus und seine Bewohner ein. Respekt zollte er auch der hohen Anzahl von Auszubildenden, die für den Pflegeberuf der Zukunft stünden. Das „Emmaus“ ist eines der jüngsten Mitglieder im Evangelischen Stift, dafür aber eines, das kaum zu toppen sei.

Das „Emmaus“ arbeitet künftig in der Ausbildung ihrer 16 Azubis unterstützend mit einer VR-Brille. „Mit den noch neuen technischen Möglichkeiten der Virtual Reality Brille (VR) werden komplexe Themen der Pflegeausbildung einfach und leicht verständlich gemacht“, erklärte Kopp. Realisiert werden konnte die VR-Brille allein über eine Spende der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau in Höhe von 8032 Euro. Ganz deckte die Spende den notwendigen Betrag nicht ab. Höhere Kosten wurden über eine Art Spende des Anbieters „Kabetec“ gedeckt, der mit dem „Emmaus“ künftig in der Modulentwicklung Forschungsarbeit leisten wird. Jedes Detail in der Arbeit mit der Brille wird Daten aufzeichnen, um so die virtuelle Welt weiter mit Leben zu füllen.

Selina Schmitt, Leiterin der Praxisanleitung, ist firm in der neuen digitalen Welt und stellte die VR-Brille vor. Über die Brille lasse sich, verbunden mit einem Computer und Handhabung von zwei Joysticks, beispielsweise einen Einblick schenken in die komplexe Herzfunktion. Eine Reise durch den gesamten Körper ermögliche die Betrachtung in unterschiedlichen Modifikationen. Der Körper werde transparent und in der Praxis lasse sich an einer virtuellen Person der Blutzucker messen oder eine Insulininjektion setzen. Die Übung macht bekanntlich den Meister, was sich virtuell hervorragend vollenden lasse. Das „Emmaus“ unterstützt den Anbieter mit seinen Daten und nimmt so an einer Weiterentwicklung teil.

Dank an Regionalstiftung der Sparkasse

Schubnell sprach von einer sinnstiftenden und wichtigen Spende für die hoch motivierten Mitarbeiter im Haus. Für eine zukunftsweisende Pflege und moderne Ausbildung sei eine VR-Brille mittlerweile unentbehrlich. Verglichen mit der Geschichte des Hauses, das vor 50 Jahren eher als recht konservative Einrichtung geführt wurde, sei diese moderne Ausrichtung des Hauses eher „ein Witz des Schicksals“, so Schubnell.

Bürgermeister Erik Weide lobte die technologische Weiterentwicklung des Hauses, die jetzt mit der VR-Brille weiter entwickelt wird. Die Auszubildenden werden von der Anschaffung profitieren. Dank gelte der Regionalstiftung der Sparkasse, vertreten durch Lea Sutter, Leiterin der Sparkassenfiliale in Friesenheim, die bürokratiearm mit ihrer Stiftung Geld in die Region schütte. Mit neuen Ausbildungswegen dürfte das „Emmaus“ noch mehr junge Menschen für den Beruf der Pflegefachkraft gewinnen, betonte Ortsvorsteher Andreas Bix. Die hohe Anzahl von Auszubildenden demonstriere: „Das ,Emmaus’ ist auf dem richtigen Weg.“

Musik und Tanz

In der Senioreneinrichtung Emmaus leben 72 Bewohner. Bewohnerin Anita Mair ist noch nicht so lange im Haus. Im Mai dieses Jahres kam die 83-Jährige in Kurzzeitpflege. Gegenüber unserer Zeitung meint sie freudestrahlend: „Es hat mir so gut gefallen, dass ich gefragt habe, ob ich bleiben darf.“ Im „Emmaus“ habe sie ein Zuhause gefunden, dass ihr nicht besser gefallen könnte. Gemeinsam mit anderen Bewohnern genoss Mair das große Fest mit einem Konzert des Männergesangvereins Oberweier, Tanz und Gesang des Kindergartens in Oberweier oder den Besuch des Musikvereins.