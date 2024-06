VR-Bank Heuberg-Winterlingen: Die Fusion hat sich auch finanziell gelohnt

1 Vorstandsvorsitzender Andreas Eckl ist stolz auf das seit der Fusion sehr gut zusammengewachsene Team der VR Bank Heuberg-Winterlingen. Foto: Karina Eyrich

Fast verdoppelt hat die VR Bank Heuberg-Winterlingen ihre Dividende, über das sie bei der jüngsten Vertreterversammlung in der Turn- und Festhalle Winterlingen Bilanz gezogen hat.









Überall Plus – so ließe sich die Bilanz der VR Bank Heuberg-Winterlingen für das Geschäftsjahr 2023 zusammenfassen: Die Bilanzsumme steigt um 2,5 Prozent auf 503 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, das betreute Kundenvolumen um 5,2 Prozent auf 964 Millionen Euro und die Forderung an Kunden um 7,7 Prozent auf 283 Millionen Euro.