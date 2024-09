1 Der neue Vorstand der Volksbank in der Region (von links): Gottfried Joos, Thomas Bierfreund (Co-Sprecher), Thomas Taubenberger, Jörg Stahl (Co-Sprecher) und Ralf Gottschalk Foto: Volksbank in der Region

Die Verschmelzung der Volksbank in der Region und VR-Bank Dornstetten-Horb ist seit Beginn dieser Woche juristisch vollzogen. Die technische Fusion steht am 13. und 14. September noch bevor. Dann kann es für die Kunden zu Einschränkungen kommen.









Mit der Eintragung in das Genossenschaftsregister am 2. September ist die bereits beschlossene Verschmelzung der Volksbank in der Region mit der VR-Bank Dornstetten-Horb aus rechtlicher Sicht abgeschlossen. Das teilt die Volksbank in der Region mit.