Bürgermeisterwahl in Deißlingen Das plant Ulbrich für eine dritte Amtszeit

Für die Bürgermeisterwahl in Deißlingen am 1. Dezember gibt es nur einen Kandidaten: den bisherigen Amtsinhaber. Wie der mit diesem Umstand umgeht, und was er für eine dritte Amtszeit geplant hat, verrät er auf unsere Nachfrage.