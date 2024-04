1 Christian Saban könnte den SV Rust auch schon vor dem Sommer verlassen. Die Ruster stecken im Abstiegskampf. Foto: Künstle

Beim SV Rust verdichten sich die Anzeichen, dass auf der Trainerbank schon in der laufenden Spielzeit ein Wechsel vorgenommen wird.









Link kopiert



Steht beim zuletzt in den Abstiegskampf gerutschten Fußball-Bezirksligisten SV Rust ein vorzeitiger Trainerwechsel bevor? Am Sonntag unterlagen die Ruster mit 0:3 beim SV Oberschopfheim. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen verlief die Partie aus Ruster Sicht dabei maximal unglücklich. Fakt bleibt der seit Wochen bereits ausbleibende Erfolg in Form von Punkten. Mit aktuell 31 Zählern belegt der SV Rust sieben Spieltage vor Saisonende Tabellenplatz elf und hat lediglich drei Punkte Abstand auf die Abstiegszone.