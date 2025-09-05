Vorzeigeprojekt Jugendraum: Trichtinger Jugendliche zeigen ganzen Einsatz

Der neue Jugendraum in der Schule kann sich sehen lassen. Damit das Projekt zum „Vorzeigeprojekt“ werden kann, haben sich viele Bürger engagiert – mit Erfolg.

Stolz, Freude und jede Menge Applaus: Nach zehn Monaten harter Arbeit haben die Jugendlichen von Trichtingen am Wochenende ihren neuen Jugendraum in der Schule vorgestellt. Aus einer einfachen Idee ist dank unzähliger Stunden Eigenleistung, Kreativität und Unterstützung von 26 Spendern wieder ein moderner Treffpunkt für junge Menschen entstanden.

Bei der Eröffnung führten Leo Holzer und Laurin Wolf die Gäste durch die neuen Räume und berichteten von den vergangenen Monaten: „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem wir uns wohlfühlen und den wir selbst gestalten können. Dass so viele hinter uns stehen und gespendet haben, hat uns unglaublich motiviert“, erklärte Leo Holzer.

Auch Bürgermeister Mark Prielipp zeigte sich beeindruckt: „Was hier entstanden ist, ist ein Vorzeigeprojekt für Zusammenhalt und Eigeninitiative. Die Jugendlichen können wirklich stolz auf sich sein.“

Großes Einweihungsfest

Mit einer Spende unterstützte auch die Familie Müller-Stark das Projekt. „Wir haben gesehen, mit wie viel Herzblut die Jugendlichen dabei waren. Es war uns eine Freude, dieses Engagement zu unterstützen“, sagte Birgit Müller-Stark.

Gefördert wurde das Projekt von 26 Spendern aus Trichtingen und der Umgebung. Sie trugen mit Geldspenden, Materialien oder tatkräftiger Hilfe zum Gelingen bei.

Beim großen Einweihungsfest am Freitag, 12. September, ab 18 Uhr, kann man den neuen Jugendraum mit Musik, Partyspielen und Cocktailbar selbst erleben