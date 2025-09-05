Vorzeigeprojekt Jugendraum: Trichtinger Jugendliche zeigen ganzen Einsatz

Der neue Jugendraum in der Schule kann sich sehen lassen. Damit das Projekt zum „Vorzeigeprojekt“ werden kann, haben sich viele Bürger engagiert – mit Erfolg.
Stolz, Freude und jede Menge Applaus: Nach zehn Monaten harter Arbeit haben die Jugendlichen von Trichtingen am Wochenende ihren neuen Jugendraum in der Schule vorgestellt. Aus einer einfachen Idee ist dank unzähliger Stunden Eigenleistung, Kreativität und Unterstützung von 26 Spendern wieder ein moderner Treffpunkt für junge Menschen entstanden.