Im Januar war Kiefer Sutherland in Los Angeles festgenommen worden. Der Schauspieler soll einen Fahrdienst-Fahrer bedroht haben. Er kam gegen Kaution auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt weiter.
Los Angeles - Nach der Festnahme von Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59, "Flatliners", "24") Mitte Januar in Los Angeles gehen wie Ermittlungen nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter. Die Behörde hat bislang keine Entscheidung über eine Anklageerhebung getroffen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass sie weitere Ermittlungen der Polizei abwarten würden. Eine zunächst für den 2. Februar angesetzte Anhörung vor Gericht fand laut US-Medienberichten nicht statt.