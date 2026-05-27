Der Ibiza-Skandal und seine Folgen: Der einst erfolgreiche Politiker Strache steht erneut vor Gericht. Es geht um Hunderttausende Euro. Die Justiz verfolgt aber noch weitere Ermittlungsstränge.
Wien - Der ehemalige Chef der rechten FPÖ, Christian Strache, steht wegen des Vorwurfs der Untreue in Österreich vor Gericht. Er habe unrechtmäßig versucht, sich eine Versicherungssumme im Wert von Hunderttausenden Euros auszahlen zu lassen, die eigentlich seiner Partei zugestanden hätte, lautete der Vorwurf des Staatsanwaltes am Landesgericht Wien.