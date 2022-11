Firma Schuon: "So geht man nicht mit Arbeitgebern um"

Kritik an Gemeinde Waldachtal

2 Der Kreisverkehr beim IKG sei auf seinem Grund gebaut worden, sagt Horst Schuon. Die Stadt Haiterbach verweist auf einen Grundstückstausch 2021. Foto: Fritsch

Ärger bei der Gebrüder Schuon Logistik GmbH: Das Familienunternehmen möchte expandieren – sieht sich aber im Interkommunalen Gewerbegebiet ausgebremst.















Waldachtal/Haiterbach - Unsere Redaktion hat zusammengefasst, was das Logistikunternehmen plant, welche Vorwürfe es erhebt und wie die beiden betroffenen Kommunen, Waldachtal und Haiterbach, reagieren.

Was hat Schuon im Interkommunalen Gewerbegebiet geplant?

Die Gebrüder Schuon Logistik möchte ein zweites Logistikzentrum mit 15 000 Quadratmetern Hallenfläche schaffen. In dem künftig erweiterten Interkommunalen Gewerbegebiet (IKG) der Stadt Haiterbach und der Gemeinde Waldachtal plane man dieses, teilt das Unternehmen per Pressemitteilung mit. Die neue Logistikhalle soll nach dem gleichen Konzept wie das bisherige Logistikzentrum, das mit 75 000 Quadratmeter Nutzfläche eines der größten in Deutschland ist, betrieben werden. Das Unternehmen benötigt für die Expansion 20 000 bis 40 000 Quadratmeter zusätzliche Grundstücksfläche.

Was wirft Schuon der Gemeinde Waldachtal und der Stadt Haiterbach vor?

"Wir haben die Fläche, die wir für unser Bauvorhaben benötigen, schon vor drei Jahren beantragt und ganz klar unser Anliegen kommuniziert", sagen die beiden Geschäftsführer Horst und Norman Schuon, "bislang warten wir auf eine klare Antwort aus den Rathäusern jedoch vergebens, weder im positiven noch im negativen Sinne." Durch diese Art von Wirtschaftspolitik lasse man einheimische Betriebe, die einen dringenden Bedarf für ihre Weiterentwicklung haben, "am ausgestreckten Arm verhungern", ärgert sich Horst Schuon, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Sohn führt. Auch Norman Schuon sagt: "So geht man mit Gewerbetreibenden und Arbeitgebern einfach nicht um."

"Wir verstehen überhaupt nicht, warum wir als ortsansässiges Unternehmen keine Zusage für die benötigte Fläche aus den Rathäusern erhalten", so die Geschäftsführer.

In den letzten Monaten hätten sie immer wieder erfahren müssen, dass "nichts geregelt ist", auch wenn die Waldachtaler Bürgermeisterin Annick Grassi und ihr Haiterbacher Amtskollege Andreas Hölzlberger stets das Gegenteil beteuerten. "Wir jedenfalls sind sehr enttäuscht", betonen sie, "ohne eine klare Aussage kommen wir einfach nicht weiter!"

Nachdem die Kommunen den Kreisverkehr auf der Verbindungsstraße zwischen Haiterbach und Waldachtal vor kurzer Zeit ungefragt einfach auf seinem Privatbesitz realisiert hätten, habe er sich in dem guten Glauben, das es bald weitergehe, zurückgehalten, sagt Horst Schuon.

Wie reagiert die Stadt Haiterbach auf die Anschuldigung, der Kreisverkehr sei auf dem Privatgrundstück errichtet worden?

Bauamtsleiter Werner Braun stellt klar: "Es wurde kein Kreisverkehr auf einem Grundstück des Herrn Schuon gebaut. Der Kreisverkehr wurde Richtung Waldachtal gesehen, links neben dem bisherigen Verlauf der L 354 auf Flächen gebaut, welche im Eigentum des Zweckverbandes IKG sind. Die Fläche der bisherigen Trasse der L 354 mit den entsprechenden Randbereichen sind schon immer im Besitz des Straßenbauträgers, also dem Land Baden-Württemberg."

Beim Bau sei aufgefallen, dass ein kleiner Grundstücksstreifen, circa 780 Quadratmeter, zwischen der bisherigen L354 und der Kurve der Metnitzer Straße, an der der Kreisverkehr angebunden werden soll, im Besitz der Immobilienfirma von Schuon ist. "Deshalb haben wir dies im Januar 2021 mit Herrn Schuon besprochen und uns auf einen Grundstückstausch geeinigt", sagt Braun.

Zu einem späteren Zeitpunkt habe das Regierungspräsidium beschlossen, noch einen straßenbegleitenden Radweg zu bauen, wofür auch noch ein kleines Stück des Grundstückes von Schuon benötigt worden sei. Braun sei deshalb gebeten worden, auch diesen Punkt mit Schuon zu klären.

Was sagt Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger, der zugleich Vorsitzender des Zweckverbands IKG ist?

Für Hölzlberger kommt der Zeitpunkt der Pressemitteilung von Schuon überraschend. Zumal der Zweckverband nach einer Sitzung am 17. Oktober am Folgetag ein Schreiben an das Unternehmen rausgeschickt habe. Darin habe man gebeten, dass das Unternehmen unter anderem eine Planskizze und grundlegende Daten vorlege. Für Hölzlberger ist es nicht nachvollziehbar, wenn ein Unternehmen quasi ganz ohne derartige Informationen und Pläne eine feste Zusage erwarte. Das sei unüblich. Bei einer ersten Anfrage für ein Vorhaben des Unternehmens mit 35 000 Quadratmetern habe man dieses als zu dominant für das Gebiet abgelehnt.

Wie geht man in Waldachtal mit den Vorwürfen von Schuon um?

In einer Stellungnahme schreibt die Gemeinde: "Die Gemeinde Waldachtal teilt das Unverständnis, das Bürgermeister Hölzlberger als Verbandsvorsitzender zum Ausdruck gebracht hat. Die Ortsdurchfahrt Haiterbach ist ohnehin schon stark durch den Verkehr aus dem bestehenden Gewerbegebiet belastet. Die Verbandsversammlung braucht daher für eine endgültige sachgerechte Entscheidung die angeforderten Informationen."