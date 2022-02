1 Omid Nouripour ist neuer Co-Vorsitzender der Grünen - und wird im Netz in diesen Tagen oft in Zusammenhang gebracht mit Aussagen über die Scharia. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

In den sozialen Medien wird unter Beiträgen über Omid Nouripour seit Tagen verbreitet, der Grünen-Politiker wolle die Scharia in Deutschland einführen. Was steckt dahinter – und sind Teile der Scharia tatsächlich mit dem Grundgesetz vereinbar?















Link kopiert

Berlin/Stuttgart - Es gibt in den sozialen Medien kaum einen Beitrag über Omid Nouripour, unter dem sich nicht zahlreiche Kommentare mit Verweis auf die Scharia sammeln. Einige empören sich darüber, dass der neue Grünen-Chef vermeintlich „die Scharia in Deutschland einführen will“. Verbreitet wird in diesem Zusammenhang ein Videoclip von Teilen einer Rede des Politikers.