Vorwürfe bei Missbrauchsprozess: Reagierte das Rulantica-Personal zu spät auf Sorgen der Eltern?

Am Rande des Missbrauchsprozesses erhoben die Eltern des Kindes Vorwürfe gegen den Europa-Park: Das Personal in Rulantica habe nicht bei der Suche geholfen, so die Eltern.
Bereits nach dem ersten Verhandlungstag des Prozesses gegen den Rulantica-Angeklagten scheint klar: Der 31-jährige Rumäne, der über seinen Anwalt ein Geständnis ablegte, dürfte am Ende des Prozesses zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt werden. Einige drängende Fragen sind aber noch offen. Etwa: Was waren die Beweggründe des Mannes?