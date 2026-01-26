Nach den schweren Vorwürfen am Stuttgarter Bundesstützpunkt sind neben Trainern jetzt auch Funktionäre ins Visier geraten. Der dortige Verband wehrt sich.
Im Rahmen der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart hat die zuständige Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren gegen DTB-Präsident Alfons Hölzl und -Sportvorstand Thomas Gutekunst eingeleitet. Das teilte der Deutsche Turner-Bund am Montagabend mit. „Der DTB ist Ende der vergangenen Woche über die Einleitung eines Ermittlungsverfahren gegen verschiedene Personen – darunter der Präsident und der Vorstand Sport des DTB – informiert worden“, hieß es in einem Statement: „Der DTB ist nebenbeteiligt. Gegenstand des Ermittlungsverfahrens sind Sachverhalte am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart.“