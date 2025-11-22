Vorweihnachtszeit: Weihnachtszauber auf Mallorca – Lichtermeer bei 20 Grad

Palma - Mit einer feierlichen Zeremonie hat die Stadt Palma auf Mallorca am Abend die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Insgesamt 614 Kilometer Lichterketten und 3.350 Lichtelemente hatten Mitarbeiter des Rathauses in den vergangenen Monaten angebracht. Die Weihnachtsbeleuchtung gilt auch bei vielen deutschen Mallorca-Urlaubern als große Attraktion der Vorweihnachtszeit. Allerdings sah es nach einem kurzen Wintereinbruch am Freitag zum Start in die neue Woche bei 20 Grad wieder eher nach Sangria als nach Glühwein aus.

614 Kilometer an Lichterketten und 3.350 Lichtelemente brachten die Mitarbeiter des Rathauses in den vergangenen Monaten an. Die Lichter leuchten bis zum 20. Januar. Dann ist Palmas Stadtfest Sant Sebastià. Im Anschluss wird monatelang abgebaut. Das Rathaus hatte wegen der mühseligen Arbeit sogar schon angedacht, die Lichterketten einfach ganzjährig hängenzulassen. Doch das wirkt dann im Hochsommer nicht nur komisch, sondern schadet auch der Lichttechnik und erschwert Pflegearbeiten an den Straßenbäumen.