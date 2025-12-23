Vorweihnachtszeit in Herrenzimmern: Musik und Freude bei „Lichter im Advent“

Die Gemeinderäte von Herrenzimmern veranstalteten eine besinnliche Adventsfeier mit Einstimmung auf Weihnachten.
Bürgermeister Peter Schuster sowie seine Stellvertreterin Gudrun Müller begrüßten eine große Anzahl der Herrenzimmerer Bürger und freuten sich, dass sie Zeit nahmen, um „Lichter im Advent“ in Gemeinschaft zu erleben. Schuster sprach mit den Worten von des Fliegers und Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry: „Man sieht nur mit dem Herzen gut“, denn ihm hätten Sterne als Lichter in der Dunkelheit geholfen, das Wesentliche zu erkennen.