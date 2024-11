Vorweihnachtszeit in der Region: Lebenshilfe VS bereichert Weihnachtsmärkte

1 Iris Hoppe von der Lebenshilfe VS hat die Weihnachtsaktion initiiert. Bei der Umsetzung kann sie sich auf ein engagiertes Team verlassen. Foto: Simone Neß

Die Lebenshilfe Villingen-Schwenningen präsentiert ihre handgefertigten Weihnachtsprodukte auf Adventsmärkten in der Region. Der Erlös kommt den Beschäftigten zugute.









In der Reha-Werkstatt der Lebenshilfe Villingen-Schwenningen liegt schon seit Monaten weihnachtliche Stimmung in der Luft: Kistenweise weihnachtliche Dekoartikel entstehen hier in mühevoller Handarbeit, die auf dem Adventsmarkt in Schwenningen, dem Weihnachtsmarkt in Villingen und dem Christkindlemarkt in Bad Dürrheim verkauft werden sollen.