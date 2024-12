Vorweihnachtszeit in Blumberg: Wenn ein Wichtel im Haus Unfug treibt

Vorweihnachtszeit in Blumberg

1 Zoey und Louis Stoffler aus Fützen freuen sich jeden Morgen darauf, zu schauen, was der Wichtel Nils wohl wieder angestellt haben könnte. Foto: Conny Hahn

Ein neuer Brauch hält auch hierzulande Einzug. Bei einigen Familien zieht ein Weihnachtswichtel ein. Und so machen sich „Nils“, „Sören“ und „Manni“ bemerkbar.









Kindern fällt das Warten auf Weihnachten bekanntlich besonders schwer. Adventskalender können die Wartezeit etwas verkürzen. Seit ein paar Jahren mischt sich noch ein neuer Brauch in die vorweihnachtlichen Traditionen: In der Nacht zum 1. Dezember zieht bei vielen Familien ein Wichtel ein, der hinter einer Wichteltür oder in einem kleinen Wichtelhaus wohnt.