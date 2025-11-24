Vorweihnachtlicher Basar: So war’s beim Adventszauber in Wyhlen

Nicht nur die Wyhlener kommen gerne zum Adventszauber. Die siebte Auflage rund um die katholische Kirche glänzte erneut durch viel ehrenamtliches und vor allem lokales Engagement.
Bei trockenem, aber eisigem Wetter versammelten sich zahlreiche Besucher in und um die St. Georgs-Kirche. Entsprechend zufrieden waren die Organisatorinnen Constanze Meier, Simone Kaiser, Andrea Fluck und Dieter Eisenhauer. Rund 40 Einzelpersonen und Gruppierungen verteilten sich um das Gotteshaus und boten ein vielseitiges Repertoire an: Honig im Glas oder der Bienenwabe aus der Doppelgemeinde, Selbstgemachtes und vor allem warme Speisen. Für einen sozialen oder den eigenen Vereinszweck war ein Großteil der Stände aktiv. Schulklassen, Kindergärten und Vereine sowie die Organisatoren mit ehrenamtlichen Unterstützern, die Punsch und Glühwein verkauften, womit – wie in den vergangenen Jahren bereits sehr beeindruckend – eine oder mehrere wohltätige Spenden veranlasst werden sollen.