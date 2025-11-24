Vorweihnachtlicher Basar: So war’s beim Adventszauber in Wyhlen

Nicht nur die Wyhlener kommen gerne zum Adventszauber. Die siebte Auflage rund um die katholische Kirche glänzte erneut durch viel ehrenamtliches und vor allem lokales Engagement.

Bei trockenem, aber eisigem Wetter versammelten sich zahlreiche Besucher in und um die St. Georgs-Kirche. Entsprechend zufrieden waren die Organisatorinnen Constanze Meier, Simone Kaiser, Andrea Fluck und Dieter Eisenhauer. Rund 40 Einzelpersonen und Gruppierungen verteilten sich um das Gotteshaus und boten ein vielseitiges Repertoire an: Honig im Glas oder der Bienenwabe aus der Doppelgemeinde, Selbstgemachtes und vor allem warme Speisen. Für einen sozialen oder den eigenen Vereinszweck war ein Großteil der Stände aktiv. Schulklassen, Kindergärten und Vereine sowie die Organisatoren mit ehrenamtlichen Unterstützern, die Punsch und Glühwein verkauften, womit – wie in den vergangenen Jahren bereits sehr beeindruckend – eine oder mehrere wohltätige Spenden veranlasst werden sollen.

Chöre und Künstler Im Kirchengebäude wurden erneut Kunst und Kultur angeboten. Den Tag über stellten Vertreter des Künstlerkreises Grenzach-Wyhlen aus. Unterbrochen wurde die andächtige Stille von Auftritten mehrerer Chöre. Den Auftakt steuerte der 40-köpfige Mittel- und Oberstufenchor des Lise-Meitner-Gymnasiums unter Leitung von Konstantin Heieck bei, der mehrstimmig mit einigen Weihnachtsklassikern auf die Veranstaltung einstimmte. Die beiden Formationen „Gospeltrain“ aus Grenzach-Wyhlen und „LaChör“ aus Lörrach unter der Leitung von Florian Metz beeindruckten im Anschluss ebenso wie der verjüngte Frauenchor der Doppelgemeinde.

Der Mittel- und Oberstufenchor des Lise-Meitner-Gymnasiums beeindruckte durch seine Präsenz und Stimmgewalt. Foto: R0lf Rombach

Bauförderverein profitiert

Deutlich länger als den Adventszauber um die Kirche gibt es den zeitgleich stattfindenden Adventsbasar des Baufördervereins St. Georg im katholischen Gemeindehaus. Hier wurden traditionell handgeschmückte Kerzen, Adventsgestecke, Kaffee und Kuchen sowie Marmeladen und Sirup aus heimischer Produktion zugunsten der Kirchensanierung angeboten. Hier freuten sich Elisabeth Mattes und Michael Nopper vom Vereinsvorstand über die gute Resonanz, denn die Veranstaltungen bereichern sich gegenseitig durch ihr damit erweitertes Angebot.

Gelegenheit zum Aufwärmen bot der traditionelle Adventsbasar im katholischen Gemeindehaus. Foto: Rolf Rombach

Frust wegen Knöllchen

Kritisch wurde von einigen Besuchern bemerkt, dass die neue Parkzeitbegrenzung an der Hochrheinhalle unübersichtlich ausgezeichnet sei. „Ich finde es verdächtig, dass ausgerechnet um 14 Uhr der Gemeindevollzugsdienst erschien, um die Parkscheiben zu kontrollieren“, bemerkte eine Besucherin verärgert.

Kontakt zum Adventszauber-Team: adventszauber-wyhlen@web.de