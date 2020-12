Vorweihnachtliche Stimmung Nagolder Rathaus in Adventskalender verwandelt

Der lange Zeitrahmen soll größere Ansammlungen verhindern

Ihre Idee: Das Rathaus in einen Adventskalender verwandeln. Das Gebäude im Herzen der Stadt wird vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Abend von 17 bis 22 Uhr mit bewegten Bildern angestrahlt. Etwa 15 Minuten dauerte das Schauspiel am Dienstag, bei dem das Rathaus unter anderem so beleuchtet wurde, dass es wie ein Lebkuchenhaus aussah. Am Ende des Stücks öffnete sich das erste Türchen und zeigte den Weihnachtsmann auf dem Schlitten. Damit möglichst viele Menschen die Lichtspiele sehen können, werden sie anschließend wiederholt.

Der Rathaus-Adventskalender soll kein Publikumsmagnet in Corona-Zeiten sein, wie Resch erklärt. Die Veranstalter haben einen entsprechend großen Zeitrahmen gewählt, um größere Ansammlungen zu verhindern. Es wird auch darum gebeten, die allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Die erste Vorstellung des Adventskalenders kam bei den Fußgängern gut an. Die Straße vor dem Rathaus füllte sich schnell. Auf Abstand wurde dennoch geachtet. Eine Familie war gerade am Vorbeilaufen und blieb kurz stehen, um sich das Lichtspiel anzusehen. "Wir finden das schön. Es ist mal was anderes", sagen sie. Maler Gerhard Schöttle versuchte derweil das Spektakel mit Farbe und Pinsel einzufangen. "Das ist toll. Ich bin total überrascht wie das ganze am Ende rausgekommen ist", sagte er zum Lichtspiel. Eine andere Familie ist sogar eigens für die Vorstellung zum Rathaus gekommen. "Es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir vorbeikommen", kündigten sie an und bestaunten weiter das Lichtspiel.

Noch 23 weitere Hör- und Lichtspektakel erwartet die Fußgänger am Nagolder Rathaus. Was genau sich hinter den "Türchen" verbirgt, möchte Resch aber nicht verraten. "Es soll ja eine Überraschung bleiben."