Vorweihnachten in Bad Imnau

1 Beim Martini-Zauber gab es Wichtel zum Anfassen. Foto: Gunar Haid

Beim Bad Imnauer Café Arthaus gab es Essen, Weihnachtsstimmung und viel Kunsthandwerk. Das freute auch die Veranstalter.









Die zweite Auflage der Veranstaltung, die in und um das Café Arthaus am Rande des Kurparks stattfand, konnte sich am Wochenende wieder über einen Erfolg freuen.