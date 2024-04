Lahrer Terrassenbad öffnet am 8. Mai

1 Das Lahrer Terrassenbad startet in seine Saison. Foto: Stadt

Wenn der Sommer näher rückt, verlagert sich das Badevergnügen nach draußen: Das Lahrer Terrassenbad startet am Mittwoch, 8. Mai, in die Saison. Der letzte Badetag der laufenden Saison im Hallenbad ist am Sonntag, 28. April, informiert die Stadt.