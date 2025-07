„Jack the Ripper“ kommt in diesem Jahr bei den Freilichtspielen in Seelbach auf die Bühne im Klostergarten. Vom 13. bis 21. September sind sechs Vorführungen angesetzt.

Die Seelbacher Freilichtspiele präsentieren in diesem Jahr eines der größten und faszinierendsten Rätsel der Kriminalgeschichte: „Jack the Ripper – Das Rätsel um den Frauenmörder von London“.

Im Rahmen einer treuen und verlässlichen Partnerschaft konnte die Sparkasse Offenburg/Ortenau erneut als Premiumsponsor für die Freilichtspiele 2025 gewonnen werden, teilt die Gemeinde mit. Klaus Bühler, Bereichsdirektor Markt Süd, Stephan Schmieder, Geschäftsstellenleiter in Seelbach, Bürgermeister Michael Moser sowie Jutta Fischer, stellvertretende Hauptamtsleiterin, stellten mit Spannung und Vorfreude das Plakat für die anstehende Verbrecherjagd vor.

In der Zeit vom 13. September bis 21. September begibt sich das inklusive Ensemble unter der bewährten und erfolgreichen Intendanz von Katja Thost-Hauser auf die Jagd nach dem unbekannten Mörder. Für das Publikum und das Theaterensemble gilt es, eines der größten Rätsel der Kriminalgeschichte zu lösen. Ob dies gelingen wird?

In dieser Uraufführung reisen die Theatergäste in das London im Jahr 1888, gibt die Gemeinde einen Vorgeschmack auf das Stück. Die britische Hauptstadt lebt in Angst und Schrecken. Ein mysteriöser Serienmörder geht um – seine Opfer sind Frauen aus den dunklen Gassen des East Ends. Die ganze Stadt ist aufgeschreckt, Zeitungsjungen rufen ununterbrochen Schlagzeilen aus, in den Pubs wird getuschelt und die Polizei? Sie ist ratlos!

Stück setzt sich mit den Missständen der damaligen Zeit auseinander

Doch dieses Stück bietet weit mehr als düstere Gassen und blutige Spuren. Die Freilichtspiele Seelbach bringen ein ganz besonderes Theatererlebnis auf die Bühne, kündigt die Gemeinde an: eine kluge, humorvolle und packende Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Missständen der damaligen Zeit, verpackt in einen mitreißenden Krimi. Die Grenzen zwischen Wahrheit, Gerücht und Spekulation verschwimmen – und mitten darin: „Jack the Ripper“.

Kann das Rätsel um den wohl berühmtesten Frauenmörder gelöst werden? Ab dem 13. September werden es die Gäste herausfinden – unter freiem Himmel, mitreißend und spannend inszeniert auf der Freilichtbühne im Klostergarten in Seelbach.

Der Kartenvorverkauf beginnt am heutigen Freitag. Karten sind sowohl über die Kultur- und Tourist-Info der Gemeinde Seelbach wie auch über das Ticketportal www.reservix.de erhältlich.