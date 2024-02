Zum zehnjährigen Bestehen des Festivals soll vom 31. Mai bis zum 1. Juni ein „Elements“ stattfinden, das „alles bisherige in den Schatten stellt“. Vor allem junge Fans von elektronischer Musik, im Speziellen Dance, Techno und Tech House, sollen laut Veranstalter voll auf ihre Kosten kommen.

Die siebte Auflage des „Elements“ – 2020, 2021 und 2023 fand das Festival nicht satt – wird zwar an Bewährtem festhalten und den Liebhabern von elektronischer Musik genau das bieten, was sie von dem Festival im Schiefererlebnis gewohnt sind, doch steckt nun ein neuer Veranstalter hinter dem Festival: Die TMT Productions GmbH mit Sitz in Vechta veranstaltet vier weitere Festivals in Deutschland. Das „Elements“ ist das einzige in Süddeutschland. Bisher war die „Happyland GmbH“ von Dirk Bamberger, der unter anderem das TOP10 in Balingen betreibt, Veranstalter des „Elements“. „Wir legen viel Wert darauf mit regionalen Partnern zu arbeiten“, betont eine Sprecherin von TMT Productions.

Das Line-up

Bis auf wenige Nachzügler, mit denen derzeit Gespräche laufen, ist das Line-up komplett: Als Top-Acts sind unter anderem der niederländische Hardstyle-DJ und Produzent „Brennan Heart“, der belgische Drum-and-Bass-Produzent und DJ „Netsky“ sowie das DJ- und Produzentenduo „Younotus“ aus Berlin bestätigt. Auch das deutsche Dance-DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ wird für Stimmung sorgen. Weitere Acts sind: Alice DiMar, Anna Reusch, Dannic, Denise Schneider, Die Gebrüder Brett, Dominik Koislmeyer, Drumcomplex, Fast Boy, Grøn, Jane Millet, Lovra, Luca Schreiner, Lum!x, Matty Menck, Max Lean, Mesu.T., Mike Williams, Plastik Funk, Pretty Pink, Steve Norton, Tarik Asadi, Tini Gessler, Topic, Torsten Kanzler, Tujamo, VE/RA, Vol2Cat, Wave Wave, Zenemy und Zonderling.

Das ist neu

Prinzipiell hält der neue Veranstalter am Erfolgrezept der vergangenen Jahre fest. Lediglich die Beat-Bühne wird es nicht mehr geben, sodass die Musiker auf den beiden großen Bühnen, dem Amphitheater und der Seebühne auftreten werden.

Camping

Auch dieses Jahr können die Festivalbesucher wieder campen. Zugänglich ist der Campingplatz aber nur, wenn man im Besitz eines Campingtickets ist. Der Platz ist ab Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), geöffnet. Die Abreise muss bis spätestens Sonntag, 2. Juni, erfolgen.

Rahmenprogramm

Auf dem Campingplatz wird es laut Veranstalter zusätzlich Party geben. Auch die Sponsoren und Partner haben auf dem Festivalgelände Stände und Aktionen geplant. Wer nicht bis Ende Mai warten kann, hat die Möglichkeit am Samstag, 9. März, ins „Elements-Feeling“ abzutauchen. Im TOP 10 in Balingen findet dann die offizielle Pre-Party statt, bei der die DJs, die auch beim Festival für Stimmung sorgen werden, spielen. Mit dabei sind Younotus, Vol2cat, Zenemy, Anna Reusch, Alice Dimar und Mesu.T.

Vorverkauf

„Der Vorverkauf läuft besser denn je“, heißt es von Veranstaltersteite. Um die 10 000 Besucher werden pro Tag erwartet. Wer das ganze Wochenende mitfeiern möchte, muss für ein „Full-Weekend-Ticket“ 92,90 Euro bezahlen, Tagestickets kosten 64,90 Euro. Für Camping kommt noch – je nachdem ob Zelt oder Campervan – Geld obendrauf.