Vorurteile sind schnell gefasst: Lahrer Diskussionsrunde mit Fadi Saad und Philipp Nique

1 Fadi Saad (rechts) und der Offenburger Jugendstaatsanwalt Philipp Nique diskutieren mit Besuchern auf dem Museumsplatz Foto: Baublies

Wie schleichen sich vorschnell gefasste Meinungen ein? Fadi Saad, gebürtiger Berliner und Mitglied einer Polizei-Spezialtruppe,und Philipp Nique, Staatsanwalt aus Offenburg, diskutierten darüber auf dem Museumsplatz mit einem Dutzend Zuhörern.









In der Runde stellte vor allem Saad Fragen, die einfach klangen, aber alles andere als einfach zu beantworten waren. Sein Vater, Jahrgang 1947, floh aus Palästina in den Libanon und dann in die BRD. „Ich bin in Berlin geboren und in Berlin aufgewachsen“, erzählte er. Die Frage, welche Staatsangehörigkeit er denn nun habe, beantwortete zunächst niemand aus der Runde, die an einem Rest der alten Stadtmauer in einem Kreis in Liegestühlen saß. Die Antworten waren zögerlich und kamen erst, nachdem Saad die Zuhörer ermuntert hatte, die Scheuklappen abzulegen. Tenor: Name und Aussehen seien eher nicht deutsch. Die Falle schnappte zu: „Wie sieht ein Deutscher aus?“