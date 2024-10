Er spannte dabei einen Bogen von den ersten Nachweisen bis zum heutigen Umgang mit den Farben.

Dazu zeigte er den Zuhörern zuerst die in Europa vorherrschenden Flaggentypen, wobei alle bekannten Dreierkombinationen auf die Französische Revolution zurückgehen.

Die heute selbstverständlichen „deutschen“ Farben haben ihren Ursprung in den Befreiungskriegen nach 1813 – vom Lützower Freikorps sind schwarz eingefärbte Jacken mit roten Borten und goldenen Knöpfen überliefert.

Die „Wartburgfahne“ vereinigte erstmals diese drei Farben. Beim Hambacher Fest 1832 begegnet dem Beobachter dann die heute bekannte Farbenfolge und symbolisierte das Streben nach Freiheit und staatlicher Einheit. In der Weimarer Republik wurden Schwarz-Rot-Gold zwar die Staatsfarben, standen aber allzeit in Konkurrenz mit den Farben der damaligen politischen Parteien.

Hammer und Sichel in der DDR

Nach Nationalsozialismus und Kriegsende – die Bundesrepublik und die DDR waren noch Besatzungszonen – tauchte wieder Schwarz-Rot-Gold auf.

Wie Morgenstern anhand eines Plakates zum Marshallplan verdeutlichte, sind diese Farben laut Mitteilung inmitten der Flaggen der europäischen Nachbarn zu sehen. 1949 erhoben sie dann die Bundesrepublik wie auch die DDR zu ihren Nationalfarben, wobei sich die Flagge der DDR durch Hammer, Sichel und Ährenkranz abhob.

Eklat beim WM-Finale

Der Referent wusste zu berichten, dass die Flagge beim „Wunder von Bern“ nicht zu sehen war, sie habe sich nach offiziellem Sprachgebrauch beim Aufziehen „verheddert“. Auch zum Fußball-WM-Endspiel 1970 in Mexiko zwischen Italien und Brasilien hatte der Stadtarchivar eine Anekdote parat, denn der Schiedsrichter Rudi Glöckner aus der DDR ließ anstatt der vom mexikanischen Verband irrtümlich bereitgestellten bundesdeutschen Flagge im letzten Moment eine, so die offizielle Lesart, selbst mitgebrachte DDR-Flagge hissen und verhinderte so einen politischen Eklat.

Mit den Demonstrationen in der DDR gegen Ende der 1980er-Jahre, dem folgenden Zusammenbruch und der anschließenden Wiedervereinigung nahm die Flaggeneuphorie bisher nicht bekannte Ausmaße an, nur noch getoppt vom Fußballsommermärchen 2006 und der Weltmeisterschaft 2014. Ab diesem Zeitpunkt sei Schwarz-Rot-Gold überall präsent gewesen – auf Wahlplakaten, auf Briefmarken, auf T-Shirts.

Dann warf Morgenstern einen Blick auf die vergangenen Jahre, wobei er feststellte, dass die Nationalfarben bei gewissen Parteien und Bevölkerungskreisen zunehmend mit „Deutschtümelei“ in Verbindung gebracht und stattdessen die Europa- wie auch die Regenbogenflagge an Einfluss gewonnen hätten.

Rege Diskussion

Er zeigte die Problematik von Vereinnahmung und Verfälschung des Symbols der Demokratie auf und machte klar, dass die freiheitlich-demokratischen Farben zunehmend von Parteien am rechten Rand vereinnahmt würden, obwohl deren Programme und Ziele offen spalterisch und weit weg von den ursprünglichen Idealen wie Freiheit und Gleichheit liegen.

Damit leitete der Referent zur Diskussion über, die Möglichkeit dazu wurde rege genutzt.