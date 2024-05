1 Im Bürgersaal gibt Heimatforscher Willy Schoch den Zuhörern einen Einblick in interessante und unterhaltsame Aspekte der Schenkenzeller Geschichte. Foto: Seniorenwerk Schenkenzell

„Aus unserer Heimat – Alte Bräuche, lustige Dorfgeschichten und Erinnerungen an Schenkenzeller Originale“ lautete der Titel des Bildvortrages von Heimatforscher Willy Schoch für das Seniorenwerk Schenkenzell, der bei den Zuhörern gut ankam.









Das Interesse an der Heimatgeschichte lockte eine große Zahl an Zuhörern in den Bürgersaal.