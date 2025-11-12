Vortrag von Pfister: Fasnetsspiel ist Burladinger Brauchtum

Vortrag im Bahnhofssaal: Hubert „Hubbe“ Pfister hat vor wenigen Tagen durch die Historie des Burladinger Fasnetsspiels gefüht. Das nächste Fasnetsspiel steht am 31. Januar 2026 an.
Die eineinhalb Stunden, die ursprünglich für den Vortrag angesetzt waren, reichten nicht aus: Am Ende waren es zweieinhalb Stunden, in denen die gut 30 Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Vortrag von Anfang bis Ende konzentriert verfolgten, Interessantes zur Geschichte des Fasnetsspiels erfuhren. „Ich bin ja völlig überrascht über die Resonanz“, freute sich Hubert Pfister, der Referent des Abends, im bis auf den letzten Platz besetzen Bahnhofssaal.