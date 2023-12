Vortrag von Ex-Model an Ergenzinger Schule: Welche nur wenig bekannte Sucht junge Männer betrifft

1 Kera Rachel Cook spricht an der Gemeinschaftsschule in Ergenzingen über Suchtprävention. Foto: Daniel Begemann

Kera Rachel Cook war früher ein Model mit Essstörung, heute hält sie Vorträge an Schulen, etwa zum Thema Sucht an der Gemeinschaftsschule in Ergenzingen. Was viele noch nicht wissen: Auch junge Männer, die wie Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson aussehen wollen, können suchtgefährdet sein.









Mehr als 70 Acht- und Neuntklässler an der Gemeinschaftsschule in Ergenzingen hören gespannt zu, als Kera Rachel Cook berichtet, wie sie als Teenager an ihrer Modelkarriere arbeitete und dabei in eine jahrelange Essstörung geriet. Sie zeigt den Schülerinnen und Schülern zu Beginn ihres Vortrags einen Ausschnitt aus einer Talksendung im Fernsehen, in der sie damals erklärte, warum sie kein Model mehr sein wollte.