Vortrag über Thriller: Als die Lahrer Innenstadt zur Filmkuslisse wurde

Der kanadische Thriller „Power Play“ wurde in den 1970er-Jahren teilweise in Lahr gedreht. Werner Schönleber vom Museum hat die Geschichte des Films vorgestellt.
Die kanadische Garnison und die malerische Altstadt Lahrs sind eine gute Kulisse, wenn es um einen Militärputsch in einem fiktiven, möglicherweise südeuropäischen Land geht. Der Historiker Werner Schönleber, der über das kanadische Militär in Lahr und in Söllingen promoviert hat, stellte einige ausgewählte Szenen des Films „Power Play“ in einem Vortrag vor. Unter anderem wurde in den Kasernen, auf dem Langenhard und in der Lahrer Innenstadt zwischen dem 22. und 28. April 1974 gedreht.