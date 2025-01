Vortrag über Beginn des Dritten Reichs: Hechinger Nazis unterwarfen die Stadt

1 Brechend voll war die Alte Synagoge in Hechingen beim Vortrag von Rolf Vogt über die Machtergreifung der Nazis aus lokaler Perspektive. Foto: Klaus Stopper

Nach der Machtergreifung 1933 brauchten die Nazis in Hechingen kein Jahr, um alle kritischen Stimmen zum schweigen zu bringen. Rolf Vogt hat das am Montag detailliert in der Alten Synagoge geschildert.









Fast sechs Millionen Juden wurden im Dritten Reich ermordet. Es war die absolute Perversion der Führerstaat-Ideologie, die 1933 ans Ruder kam. Wie das lief, zeigte der Historiker Rolf Vogt am Montag in der Alten Synagoge in einem Vortrag am Beispiel Hechingens. Der Vortrag fand aus Anlass des Holocaust-Gedenktags statt.