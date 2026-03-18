Vortrag OGV Rötenberg: Was das regionale Superfood ausmacht

Der Obst- und Gartenbauverein Rötenberg hielt seine Jahresversammlung ab. In diese eingebettet war ein Vortrag über „Wildkräuter“.

Zum Auftakt der Versammlung stand, wie traditionell gepflegt, der Fachvortrag an. Annerose Schmieder stellte mit großer Begeisterung verschiedene Wildkräuter vor. Ihr Credo: Wildkräuter wachsen ohne Dünger, kommen ohne Pestizide aus, sind regional, saisonal, unverpackt, kostenlos und das Beste: Sie sind äußerst gesund. Dadurch sind Löwenzahn, Brennnessel und Bärlauch das regionale Superfood schlechthin.

Im Anschluss an den Vortrag begrüßte Anita Scheerer die 41 Anwesenden zur Mitgliederversammlung.

Bilder zeigen Aktivitäten

Nach dem Bericht der Vorsitzenden ließ die Schriftführerin, Ulrike Wiedmann, das vergangene Vereinsjahr mit vielen Bildern Revue passieren. Dabei blickte sie auf den jahreszeitlichen Blumenschmuck im Dorf, das Schmücken des Maibaums, die Pflanzentauschbörse mit Kaffee und Kuchen, einen Workshop zu Zimmerpflanzen, die Beteiligung beim Dorffest, ein Helferfest, das Adventsbasteln und die Beteiligung beim Nikolausmarkt, welche alle auf dem Programm standen.

Kassier, Dennis Lunardi, konnte von einem soliden Kassenstand berichten. Außerdem stellte er Verbesserungen in Kommunikation und Datenschutz vor.

Nach dem positiven Bericht der Kassenprüferinnen konnte die gesamte Vorstandschaft einstimmig von der Versammlung durch Bürgermeister Michael Lehrer entlastet werden. Dieser bedankte sich mit einem Gutschein für ein gemeinsames Essen beim Verein für das große Engagement, das man im gesamten Dorf sehen kann. Bei den anschließenden Wahlen wurden Inge Armbruster als Vorsitzende, sowie Simone Müller, Lilo Nägele, Anja Scheerer und Ingrid Wössner als Beisitzerinnen einstimmig wiedergewählt.

Hermann Erath vom Kreis-OGV übernahm die Aufgabe der Ehrungen für 40 und 25 Jahre Treue zum Verein.

Die zu Ehrenden, die anwesend waren, bekamen ein von Inge Armbruster liebevoll dekoriertes Öl der Waldhof-Manufaktur, das „Logl-Bäumchen“ als Anstecknadel und eine Urkunde überreicht.

Zuvor hatte Erath noch über Veranstaltungen des KOGV informiert und bat bereits jetzt um Mithilfe bei der Landesgartenschau 2028 in Rottweil.

Danksagung des Vereins

Ein Danke ging danach noch an die Blumengießerinnen, sowie an Simon Scheerer, der die 45 Nistkästen des Vereins kontrolliert und reinigt. Bei Anja und Stefan Scheerer bedankte sich die Vorsitzende, dass sie das Ausleihen der Geräte betreuen. Willy Hettich bekam ein Danke, weil er seit Jahren die Homepage des Vereins auf dem Laufenden hält.