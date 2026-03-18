Vortrag OGV Rötenberg: Was das regionale Superfood ausmacht

Der Obst- und Gartenbauverein Rötenberg hielt seine Jahresversammlung ab. In diese eingebettet war ein Vortrag über „Wildkräuter“.
Zum Auftakt der Versammlung stand, wie traditionell gepflegt, der Fachvortrag an. Annerose Schmieder stellte mit großer Begeisterung verschiedene Wildkräuter vor. Ihr Credo: Wildkräuter wachsen ohne Dünger, kommen ohne Pestizide aus, sind regional, saisonal, unverpackt, kostenlos und das Beste: Sie sind äußerst gesund. Dadurch sind Löwenzahn, Brennnessel und Bärlauch das regionale Superfood schlechthin.