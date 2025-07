1 Schon lange vor Akkuschrauber und Co. packten die Handwerker beim Hausbau im Schwarzwald mit besonderen Kniffen und Werkzeugen an. Unter anderem zeigte Horst Biegert ein für die traditionelle Holzbearbeitung unentbehrliches Breitbeil. Foto: Buchta Der raue Schwarzwald stellte Bauherren einst vor besondere Herausforderungen.







„Die Entwicklung des Wohnens – von der Höhle bis in das Schwarzwaldhaus – ein Streifzug durch die Jahrtausende“ war am Dienstag der Vortrag von Horst Biegert im Wolfacher Museum im Schloss betitelt. Entsprechend begrüßte Christian Oberfell, Vorsitzender des Vereins Kultur im Schloss, die vielen Gäste in der Flößerstube: „Ich freue mich, dass so viele aus ihrer Höhle herausgekrochen sind!“