Vortrag in Technologiewerkstatt: Oberbürgermeister Tralmer spricht über seine Vision Albstadts

In einem Vortrag in der Technologiewerkstatt will Oberbürgermeister Roland Tralmer seine Ideen präsentieren – und denen der Bürger Gehör schenken.

In der Tailfinger Technologiewerkstatt steht im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Technologieakademie“ am Donnerstag, 19. März, ab 18 Uhr ein besonderer Termin auf dem Programm. Oberbürgermeister Roland Tralmer wird unter dem Titel „Meine Vision von Albstadt“ über seine langfristigen Wünsche und Ziele für die Stadt sprechen. Ausdrücklich erwünscht ist, dass auch die Besucher ihre Meinungen einbringen.​

Roland Tralmer betont: „Mir ist es wichtig, bei der Veranstaltung abseits der Alltagsprobleme den Blick nach vorne zu richten – und zwar bewusst mit optimistischem Unterton.“ Mit seinem Vortrag wolle er eine Aufbruchstimmung erzeugen, die die Stadt aber auch das Land insgesamt dringend nötig habe.

Stadt braucht eine Vision

Neben dem Vortrag dürfen auch die Teilnehmer ihre Ansichten von der Zukunft Albstadts einbringen. „Welche Vision haben wir gemeinsam, wo gibt es Unterschiede. Gerade diese Differenzen sind spannend und wichtig“, erklärt Tralmer weiter. Eine Stadt wie Albstadt sei nicht der OB oder die Stadtverwaltung, sondern die Menschen, die in ihr leben und die Berufstätigen, die in ihr arbeiten.

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Klar sei, dass die Stadt unbedingt eine Vision brauche. In den vergangenen beiden Jahren habe die Konsolidierung der Stadtfinanzen – Stichwort Gebäudebestandsoptimierung – viel Raum eingenommen. Dabei sei der Blick stark auf die schmerzhaften Einschnitte, aber nicht das perspektivische Ziel gerichtet worden, übt Tralmer auch Selbstkritik. Daher begrüße er ein solches Veranstaltungsformat, um Ideen in der Bürgerschaft zu kommunizieren.

Schwerpunkt auf Wirtschaftsstandort Albstadt

An dem Abend wird Roland Tralmer über einen bunten Strauß an Themen sprechen. Ein Schwerpunkt soll auf dem Wirtschaftsstandort Albstadt liegen, aber auch darauf, wie die Lebensqualität erhöht, die Gemeinschaft gestärkt, attraktive Wohn- und Lebensräume geschaffen sowie eine vorausschauende Stadtentwicklung betrieben werden können. Zudem wird der Oberbürgermeister eine persönliche Perspektive auf die Entwicklung der Stadt geben und darüber sprechen, welche Rolle Führung, Verantwortung und strategisches Denken gerade in herausfordernden Zeiten spielen.

„Unser Ziel muss es sein, ein Albstädter Selbstbewusstsein herauszuarbeiten“, so Tralmer weiter. „Die Bürger müssen stolz auf ihre Stadt sein.“ Und Daniel Spitzbarth, Innovationsmanager und Leiter der Technologiewerkstatt, ergänzt: „Ein Oberbürgermeister muss vorangehen, er ist aber immer nur so stark, wie die Menschen, die ihm hintergehen.“ Er appelliert an die Albstädter daher, zahlreich zum Vortrag zu kommen. Es handle sich schließlich um ein Thema, das jeden Albstädter interessieren müsse.

Themenreihe soll fortgeführt werden

Um auch weiter den Bürgern einen direkten Draht zu bieten, will Tralmer neben dem Vortrag in der Technologiewerkstatt auch die im vergangenen Jahr initiierte Themenreihe „Auf ein Wort mit dem OB“ fortführen. Während es bei jenem Format verstärkt um die alltäglichen Probleme geht, soll kommenden Donnerstag das große Ganze in den Vordergrund gerückt werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei; eine Anmeldung online unter www.technologiewerkstatt.de/events nötig.