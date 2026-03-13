Vortrag in Technologiewerkstatt: Oberbürgermeister Tralmer spricht über seine Vision Albstadts

In einem Vortrag in der Technologiewerkstatt will Oberbürgermeister Roland Tralmer seine Ideen präsentieren – und denen der Bürger Gehör schenken.
In der Tailfinger Technologiewerkstatt steht im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Technologieakademie“ am Donnerstag, 19. März, ab 18 Uhr ein besonderer Termin auf dem Programm. Oberbürgermeister Roland Tralmer wird unter dem Titel „Meine Vision von Albstadt“ über seine langfristigen Wünsche und Ziele für die Stadt sprechen. Ausdrücklich erwünscht ist, dass auch die Besucher ihre Meinungen einbringen.