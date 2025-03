Kohlenmonoxid - Unsichtbare Gefahr Bäcker in Schiltach wird plötzlich ohnmächtig

Schreckmoment in Schiltach: Ein Bäcker ist am Samstag in einer Backstube Vor Heubach kurzzeitig ohnmächtig geworden. Verantwortlich für den medizinischen Notfall war das unsichtbare Gas Kohlenmonoxid.