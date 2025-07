Vortrag in Schramberg: Hypnose als Therapiemittel

Vortrag in Schramberg

1 Ingo Natzschka ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Foto: privat Ingo Natzschka hält am Donnerstag, 17. Juli, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Schramberg einen Vortrag zum Thema „Medizinische und therapeutische Hypnose“.







Der Referent Ingo Natzschka, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, erläutert in seinem Vortrag Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsgebiete der modernen Hypnosetherapie in Medizin, Psychologie, Psychotherapie sowie im Coachingbereich. „Ein Teil des Vortrags ist den entscheidenden Unterschieden zur klassischen Bühnen- und Showhypnose (zu Unterhaltungszwecken) gewidmet“, hebt Natzschka in der Vortragsankündigung hervor.