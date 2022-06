1 Das Interesse am Vortrag ist groß. Foto: Verein

Schramberg-Waldmössingen - Mehr als 300 Besucher waren der Einladung zu der etwa zweieinhalbstündigen Veranstaltung gefolgt. Zentrales Thema war die Grundsteuerreform und deren Umsetzung bis zum 31. Oktober. Zudem beleuchtete ein Fachmann noch aktuelle rechtliche Probleme rund ums Bauen.

Für den Vereinsvorsitzenden Rechtsanwalt Jürgen Bett aus Schramberg war es eine Freude, für die rührige Interessenvereinigung mit knapp 1000 Mitgliedern nach Corona wieder eine Infoveranstaltung eröffnen zu dürfen. Diese sprengte laut Mitteilung den Rahmen aller Vorgänger. Zum Glück hatten sich die Vereinsverantwortlichen für eine Turnhalle entschieden: Auch viele Nichtmitglieder waren der Einladung gefolgt, einige traten gar dem Verein bei.

Nicht höher, aber gerechter verteilt

Referenten zum Thema Grundsteuerreform waren Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Michael Paff und sein Kollege Rechtsanwalt und Steuerberater Markus Mayer, beide aus der Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei Mayer Kohler + Partner in Schramberg. Sie hatten eine Präsentation vorbereitet und führten die Besucher durch die grundlegenden Strukturen der bevorstehenden Steuerreform. Am Ende, so Markus Mayer, soll sich die Grundsteuer – Jahresaufkommen in Deutschland etwa 14 Milliarden Euro – nicht erhöhen, sondern nur gerechter verteilt werden. Eine Intention des Gesetzgebers, der am Abend von keinem der Anwesenden so richtig Glauben geschenkt werden konnte, heißt es weiter.

Frist unbedingt einhalten

Michael Pfaff betonte, dass die Frist zur Abgabe der Erklärungen zum 31. Oktober dieses Jahres unbedingt einzuhalten sei, die Steuerberaterkammern würden sich gleichwohl auf politischer Ebene für eine Fristverlängerung einsetzten. Die zur Fertigung der Grundsteuererklärung notwendigen Unterlagen und Infos wurden dargelegt und darauf hingewiesen, dass zum heutigen Stand eine Abgabe elektronisch über das Steuerportal Elster zu erfolgen hätte.

Viele Mitglieder im bereits vorgerückten Alter befürchteten daher aufgrund ihrer fehlenden technischen Möglichkeiten, insbesondere dem Fehlen eines Internetzugangs, dass es ihnen kaum möglich sein dürfte, auf diese digitale Art die Steuererklärung abzugeben. Dabei zeigten die Referenten auf, dass in diesen Fällen oft nur die Einschaltung eines Steuerberaters weiterhelfen könnte.

Mayer ging im Rahmen seines Vortrags zudem detailliert auf die Bausteine der Grundsteuererklärung ein, skizzierte deren Variablen und die Bestandteile. Am Ende resümierte er, dass die vom Gesetzgeber gestellten Aufgaben gemeistert werden können, aber durchaus einen Aufwand mit sich bringen werden.

Sachverständigenkosten zuvorkommen

Zuletzt stand der Beitrag von Rechtsanwalt Mathias Hörnisch an. Dieser zeigte als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie Diplomverwaltungswirt die aktuellen rechtlichen Gefahren und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Neubau einer Immobilie auf. Hörnisch betonte, dass einer baubegleitenden Rechtsberatung eine immer höhere Bedeutung beizumessen sein wird, um kostspielige Gerichtsverfahren mit oft unvertretbar hohen Sachverständigenkosten erst gar nicht entstehen zu lassen.

Am Ende der Veranstaltung standen die Referenten für Fragen und Antworten zur Verfügung. Vereinsvorsitzender Bett kündigte ferner im Lauf der kommenden Monate die ausstehende Hauptversammlung an, zu der er bereits am Abend einlud.

