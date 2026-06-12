Vortrag in Schopfheim: Im Zweifel die Polizei anrufen

Als Referentin führte Polizeihauptkommissarin Sandra Grässlin, Präventionsbeauftragte des Polizeipräsidiums Freiburg, einen rund einstündigen Vortrag über die Vorgehensweise der aktuellen Telefon- und Internetbetrügereien. Rund 60 Gäste folgten der Einladung ins Forum der Sparkasse. Informativ berichtete die Referentin über Schockanrufe, den Enkeltrick oder Warenkredit- oder Geldanlagebetrügereien über das Internet. Grässlin nannte die Zahlen der gar nicht so seltenen Delikte und sagte: „Während über Schockanrufe im Bereich des Freiburger Regierungspräsidiums im Jahr 2024 ein Schaden von zwei Millionen Euro verursacht wurde, waren dies 2025 bereits dreieinhalb Millionen Euro“. Es fanden im Dienstbezirk 1300 Anrufstraftaten statt, 90 Mal wurde die Tat vollendet. Dies bedeutet eine durchschnittliche Schadenssumme von rund 40.000 Euro pro geschädigter Person. Grässlin sagte: „Schämen Sie sich nicht, eine solche Tat anzuzeigen. Dies kann jedem passieren, und niemand sollte verurteilt werden“. Ihr Wunsch war, zu sensibilisieren, sie sagte: „Wir wollen, dass es bei Ihnen klickt, ehe ein Schaden entstanden ist“.

„Hörer auflegen funktioniert immer“ Der „Klassiker“ bei Schockanrufen, beispielsweise durch angebliche Polizeibeamte, ist das Herstellen von Panik und irrationalem Verhalten bei der angerufenen Person. Wichtig ist für den Täter, dass der Betroffene das Gespräch nicht unterbricht und sich Hilfe holen kann. Die Irrationalität soll aufrecht erhalten bleiben. Oft wird vorgetragen , dass ein naher Verwandter beispielsweise wegen eines Verkehrsunfalls in Problemen steckt und dieser nur die schnelle Zahlung einer Kaution vor der Haft bewahrt wird. Grässlin betonte, dass so „in echt“ durch die Polizei in keiner Weise vorgegangen wird. Ganz wichtig sei: „Auflegen, durchatmen, am besten den mutmaßlich betroffenen Verwandten zurückrufen, oder eine Vertrauensperson ansprechen“. Grässlin präsentierte ein verdeckt aufgenommenes Video eines „Auszubildenden“ in einem türkischen Call-Center, der speziell auf Schockanrufe trainiert wurde. Auch das Bankpersonal sei geschult: Sollten ungewöhnlich hohe Geldbeträge bei der Bank abgehoben werden, wird üblicherweise nach dem Grund gefragt. So konnte in vielen Fällen auch ein Schaden verhindert werden. Wichtig ist ebenfalls die Verständigung der Polizei. Oft wird von der Täterschaft serien- und gebietsmäßig vorgegangen. Grässlin sagte: „Bitte lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig melden“. Spätestens dann sollte es beim Geschädigten „klicken“, wenn Bargeld oder Schmuck gefordert würden. Grässlin empfahl, den bei der Polizei zu erhaltenden roten Flyer „Seien Sie mißtrauisch am Telefon“ neben das Telefon zu legen. Ihre Tipps: Beim Telefonanbieter den Telefonbucheintrag löschen zu lassen, oder den Vornamen und die Adresse zu entfernen. Von der Täterschaft werden gerne Telefonnummern mit Vornamen mutmaßlich älterer Personen angerufen.

„Im Zweifelsfall immer Gegenchecken“

Bei Internet-Anlagebetrügereien im „Online-Trading“ entstand in Baden-Württemberg im Jahr 2025 ein Schaden in Höhe von 223 Millionen Euro. Grässlin warnte: „Keine Bank ruft bei den Kunden an und will Zugangsdaten erfahren“. Niemals sollten Kontodaten preisgegeben werden. Zunehmend gibt es gefälschte Internetseiten auch von Banken, denen immer mit einem gesunden Misstrauen begegnet werden sollte. Auch beim Scannen von QR-Codes sei Vorsicht geboten. Derzeit beliebt in Betrügerkreisen sei die Geldanlage in „Kryptowährung“. Sie persönlich habe letzthin eine Aufforderung einer Bank zwecks Preisgabe ihrer Daten erhalten, wobei sie bei der betreffenden Bank gar nicht Kundin war. Sie riet: „Im Zweifelsfall immer gegenchecken, und gegebenenfalls bei Ihrer Bank nachfragen“. Die Zulassung von Anbietern kann über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (www.bafin.de) angefragt werden.

Sparkassenvorstand Stefan Bühler schmunzelte zum Schluss des Referates und sagte: „Auch bei der Sparkasse werden wir für Sie gute Anlagemöglichkeiten finden“.