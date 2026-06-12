Vortrag in Schopfheim: Im Zweifel die Polizei anrufen

Die Sparkasse Wiesental hatte als Gastgeber zum Vortrag „Betrugsprävention“ eingeladen. Themen waren Schockanrufe, Enkeltrick sowie Betrügereien über das Internet.
Als Referentin führte Polizeihauptkommissarin Sandra Grässlin, Präventionsbeauftragte des Polizeipräsidiums Freiburg, einen rund einstündigen Vortrag über die Vorgehensweise der aktuellen Telefon- und Internetbetrügereien. Rund 60 Gäste folgten der Einladung ins Forum der Sparkasse. Informativ berichtete die Referentin über Schockanrufe, den Enkeltrick oder Warenkredit- oder Geldanlagebetrügereien über das Internet. Grässlin nannte die Zahlen der gar nicht so seltenen Delikte und sagte: „Während über Schockanrufe im Bereich des Freiburger Regierungspräsidiums im Jahr 2024 ein Schaden von zwei Millionen Euro verursacht wurde, waren dies 2025 bereits dreieinhalb Millionen Euro“. Es fanden im Dienstbezirk 1300 Anrufstraftaten statt, 90 Mal wurde die Tat vollendet. Dies bedeutet eine durchschnittliche Schadenssumme von rund 40.000 Euro pro geschädigter Person. Grässlin sagte: „Schämen Sie sich nicht, eine solche Tat anzuzeigen. Dies kann jedem passieren, und niemand sollte verurteilt werden“. Ihr Wunsch war, zu sensibilisieren, sie sagte: „Wir wollen, dass es bei Ihnen klickt, ehe ein Schaden entstanden ist“.