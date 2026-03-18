Vortrag in Schopfheim: Im Kreuzfeuer der „alternativen Fakten“

Der Philosoph und Politikwissenschaftler Zlatko Valentic sprach im Stadtmuseum mit Schülern des Theodor-Heuss-Gymnasiums über die Ursprünge der Demokratie.
Falschnachrichten gab es schon immer. Ihre kleinen Geschwister, die „alternativen Fakten“, sind hingegen noch jung: Nach der ersten Amtseinführung Trumps 2017 bezeichnete seine Beraterin Kellyanne Conway Falschangaben des Weißen Hauses über die Zuschauerzahlen kurzweg als „alternative facts“. Dieses Beispiel nahm Zlatko Valentic als Aufhänger für seinen Vortrag im voll besetzten Gewölbe des Stadtmuseums.