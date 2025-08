Vortrag in Schiltach: Spuren des Bergbaus sind heute noch sichtbar

Vortrag in Schiltach

1 Frieder Wolber hatte Fundstücke mitgebracht. Foto: R. Mahn Frieder Wolber berichtete auf Einladung des Historischen Vereins von seinen Forschungen zum fast vergessenen Bergbau in Schiltach.







Auf Einladung des Historischen Vereins sprach Frieder Wolber über den Bergbau in Schiltach. Matthias Zizelmann hatte dazu dort vorkommende Mineralien und Erze eindrucksvoll fotografiert. „Schon seit der Kindheit faszinierten mich Mineralien und der Bergbau, denn auf den Äckern fand ich immer wieder Schwerspat“, sagte Wolber, der seine Augen im Blick auf Bergbauspuren immer mehr schulte. Viel Wissen eignete er sich über Fachliteratur und bei Begegnungen mit namhaften Geologen und Mineralogen an, was ihn zu einem profunden Kenner der Bergbauhistorie des oberen Kinzigtals werden ließ.